В Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за возможных смерчей над морем

Смерчи ожидаются над морем в Сочи до вторника, 10 октября. Как сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю 8 октября, объявлено штормовое предупреждение.

Жителям и туристам рекомендовали оставаться дома, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций обращаться в оперативные службы.

29 июля во время шторма в Сочи погибла девушка. Она пошла купаться вечером на дикий пляж «Красный штурм» и захлебнулась в воде. При этом за день до трагедии из-за штормового предупреждения в городе-курорте закрывали пляжи для купания.