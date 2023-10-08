СМИ сообщили о 2 тыс. погибших в результате землетрясения в Афганистане

Из-за мощного землетрясения в Афганистане погибли более 2 тыс. человек. Об этом 8 октября сообщает арабская газета Asharq Al-Awsat со ссылкой на представителя «Талибана» Билала Карими (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).

«Абдул Вахид Раян, представитель министерства информации и культуры в правительстве талибов, заявил, что число погибших в результате землетрясения в Герате выше, чем сообщалось первоначально», — пишет газета.

Он также рассказал о том, что при мощном землетрясении в провинции Герат около шести деревень были разрушены, а сотни мирных жителей погибли под развалинами.

Как указано, землетрясение также ощущалось в близлежащих афганских провинциях Фарах и Бадгис.

Ранее в этот день сообщалось о более 1 тыс. жертв природного катаклизма в Афганистане. Агентство AFP указало со ссылкой на представителя национального управления по чрезвычайным ситуациям, что число погибших «сильно вырастет».

Несколько мощных землетрясений произошло на западе Афганистана 7 октбяря. По данным Геологической службы США, сильные подземные толчки произошли в 35 км к северо-западу от города Герат, одно из которых имело магнитуду 6,3.