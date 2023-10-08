AFP сообщило о тысяче погибших из-за землетрясения в Афганистане

В результате мощного землетрясения в Афганистане погибло более 1 тыс. человек, спасатели работают всю ночь, сообщило агентство AFP в воскресенье, 8 октября, со ссылкой на представителя правительства талибов Билала Карими (организация «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).

«К сожалению, число жертв очень велико. Число погибших превышает 1 тыс. человек», — заявил агентству Карими.

Как заявил представитель национального управления по чрезвычайным ситуациям, ожидается, что число погибших «сильно вырастет», передает AFP.

Ранее в этот день агентство Reuters со ссылкой на представителя Красного Полумесяца Эрфанулла Шарафзой сообщало примерно о 500 жертвах произошедшего природного катаклизма.

Несколько мощных землетрясений произошло на западе Афганистана днем ранее. По данным Геологической службы США, сильные подземные толчки произошли в 35 км к северо-западу от города Герат, одно из которых имело магнитуду 6,3. Отмечалось, что землетрясения потрясли провинции Фарах и Бадгис, вызвав масштабные разрушения.