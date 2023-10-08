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Беллингем побил рекорд результативности Роналду в «Реале»

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Фото: Global Look Press/Oscar J. Barroso
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Полузащитник футбольного клуба «Реал» Джуд Беллингем побил рекорд результативности экс-нападающего команды Криштиану Роналду.

Рекорд был побит 7 октября в рамках чемпионата Испании в игре мадридского клуба с «Осуаной» из Помлоны. Беллингем забил два гола на девятой и 54-й минутах матча. Таким образом, по итогам текущего периода турнира на его счету восемь забитых мячей, что на один больше, чем у Роналду, который в 2009 году за такой же период чемпионата отправил в ворота противника семь мячей.

Матч «Реала» и «Осуаны» завершился в пользу мадридцев со счетом 4:0, что позволило клубу подняться на первое место турнирной таблицы.

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Роналду в настоящее время является капитаном саудовского клуба «Ан-Наср» и сборной команды Португалии. На его счету множество рекордов, он обладатель различных футбольных титулов и регалий. Как отмечает «Газета.Ru», Роналду является первым футболистом в истории, который выиграл английскую и испанскую Премьер-лиги, а также итальянскую Серию А. Футбольная федерация Португалии признала его лучшим игроком в истории национального футбола.

Футболист многократно становился обладателем «Золотого мяча» France Football (2008, 2016, 2017), «Золотого мяча» ФИФА (2013, 2014) и «Золотой бутсы» (2008, 2011, 2014, 2015). На счету португальца 800 забитых мячей за карьеру.

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