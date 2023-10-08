Около 80% россиян поддержали штрафы за пьяное вождение электросамокатов

Большинство опрошенных россиян (77%) поддержали инициативу о введении штрафов за вождение электросамокатов и велосипедов в нетрезвом виде. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob, опубликованные в воскресенье, 8 октября, которые имеются в распоряжении ТАСС.

По данным SuperJob, сильнее введение штрафов поддерживают женщины (86%), чем мужчины (70%). Количество тех, кто согласен с необходимостью жесткого регулирования, с увеличением уровня доходов немного снижается: 82% среди россиян с зарплатой до 50 тыс. рублей в месяц и 75% среди зарабатывающих от 80 тыс. рублей.

Опрос был проведен после опубликования законопроекта, предлагающего введение штрафов за некоторые нарушения со стороны электросамокатчиков и велосипедистов. Максимальный размер штрафа составляет 30 тыс. рублей, минимальный — 20 тыс. рублей.

Ранее, 3 октября, Центробанк положительно оценил предложение депутатов Госдумы об обязательном страховании гражданской ответственности для постоянных пользователей электросамокатов и электровелосипедов.