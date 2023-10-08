Красный полумесяц сообщил о 500 жертвах мощного землетрясения в Афганистане

По последним данным, в результате мощных землетрясений в Афганистане погибли 500 человек. Об этом сообщает агентство Reuters в воскресенье, 8 октября, со ссылкой на представителя Красного Полумесяца Эрфанулла Шарафзой.

По данным Геологической службы США, множественные землетрясения произошли накануне в 35 км к северо-западу от города Герат, одно из которых имело магнитуду 6,3.

7 октября Reuters сообщило о нескольких мощных землетрясениях на западе Афганистана. Отмечалось, что землетрясения потрясли провинции Фарах и Бадгис, где произошли масштабные разрушения. На тот момент сообщалось о 15 погибших и 40 пострадавших