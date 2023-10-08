В США сообщили об угрозе потери американской поддержки Украины

Украина может лишиться американской помощи, этот вопрос сейчас зависит от результатов выборов палаты представителей США. Об этом в субботу, 7 октября, заявила обозреватель CBS News Кэтрин Уотсон.

«Будущее помощи Украине висит на волоске, поскольку республиканцы в палате представителей обсуждают, кто будет их следующим спикером», — написала она.

Уотсон отметила, что выбор спикера конгресса сыграет большую роль в будущей поддержке Украины. Так как, даже если большинство законодателей решат поддержать финансирование Киева, новый спикер палаты может просто решить не выносить этот вопрос на голосование.

Ранее, 6 октября, обозреватель турецкой газеты Yeni Şafak Кадир Устюн заявил, что кризис в конгрессе США делает всё реалистичнее возможное прекращение поддержки Украины Западом. По мнению Устюна, велика вероятность, что американская помощь даже прекратится на какое-то время.

При этом The Telegraph сообщила 7 октября, что президент США Джо Байден рассматривает «одноразовый» законопроект о расходах на помощь Украине в попытке выйти из тупика в отношениях с республиканцами. Он намерен обратиться к конгрессу с просьбой выделить самый крупный за всю историю пакет помощи в $100 млрд. В тот же день агентство Reuters сообщило, что США планируют 11 октября выделить Украине новый пакет помощи на $200 млн.

Ранее, 4 октября, опрос Чикагского совета по глобальным вопросам показал, что почти половина американцев (45%) считает, что военная помощь Украине не оправдала свои затраты. Кроме того, 49% опрошенных полагает, что США должны поощрить Украину вести переговоры, даже если она потеряет территорию.

Тогда же кандидат в спикеры палаты представителей США республиканец Джим Джордан выступил против оказания помощи Украине. Он отметил, что финансовая поддержка Киева не является приоритетом ни для него, ни для большинства американцев.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.