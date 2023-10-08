Вооруженным силам (ВС) РФ удалось остановить контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) за счет эффективного ведения российских войск, сообщает 8 октября американский колумнист Ставрос Атламазоглу для американского издания 19FortyFive.

По словам эксперта, ВС РФ непрерывно совершают мелкомасштабные контратаки, которые помогают вести ВСУ из равновесия. Немаловажную роль играет и ротация подразделений, которая дала возможность российской армии получить дополнительное преимущество перед украинскими военными.

«Гибкая оборона российских вооруженных сил приносит свои плоды, и украинские войска испытывают серьезные трудности с достижением прогресса», ― отметил Атламазоглу.

Ранее, 7 октября, украинский военный Александр Солонько заявил, что российские военные пресекают любые попытки ВСУ развернуть широкомасштабные боевые действия, в связи с чем не стоит недооценивать профессионализм российской армии. По словам солдата, главной проблема ВСУ ― отсутствие военной авиации. Превосходство в воздухе находится на стороне ВС РФ.

4 октября американское издание Military Watch Magazine заявило о том, что из-за больших потерь ожидаемая продолжительность жизни солдата ВСУ иногда составляет несколько часов.

Кроме того, всё больше украинских националистов сдаются в плен российским силам. Так, бойцы 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск взяли в плен под Артемовском (украинское название — Бахмут) две группы мобилизованных солдат ВС Украины.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за атак со стороны ВСУ.