Украина не сможет стать частью ни НАТО, ни Евросоюза (ЕС), а также рискует потерять большие территории в ходе наступления российских войск. Об этом в субботу, 7 октября, заявил бывший советник госсекретаря США, полковник в отставке Лоуренс Уилкерскон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Если Россия сможет настолько успешно наносить потери Украине, то мы (Запад. — Ред.) сами спровоцируем ее на контрнаступление, в ходе которого она может захватить значительную часть Украины», — заявил Уилкерсон.

Он назвал Украину «самой коррумпированной страной на поверхности Земли». По мнению Уилкерсона, это одна из причин, почему страна не сможет вступить в Евросоюз еще лет 15.

Ранее, 6 октября, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что предоставление Киеву статуса кандидата на вступление в Евросоюз (ЕС) ускорило процесс расширения сообщества, однако вступление Украины в блок не обязательно произойдет в 2030 году.

При этом 4 октября глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Украина может стать членом Евросоюза в 2030 году в случае выполнения всех необходимых для этого условий с обеих сторон. До этого, 3 октября, газета Politico сообщила, что Евросоюз готовится к официальным переговорам с Украиной по ее вступлению в блок. Издание написало, что официальное объявление ожидается уже в декабре.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. В апреле того же года украинская сторона передала в Европейский союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление. 23 июня председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что Украине и Молдавии на саммите ЕС согласовали статус кандидатов в союз.