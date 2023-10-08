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В Турции допустили прекращение военной помощи Украине Западом

Yeni Şafak: прекращение военной поддержки Украины Западом стало реалистичнее
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Фото: Соцсети
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Кризис в конгрессе США делает всё реалистичнее возможное прекращение поддержки Украины Западом. Об этом заявил обозреватель турецкой газеты Yeni Şafak Кадир Устюн.

«Остановка или сокращение американской помощи может усилить голоса против помощи в некоторых европейских странах. Мы можем столкнуться со сценарием, который показывает, что Россия не ошиблась, с самого начала рассчитывая, что каким-то образом аппетит Запада к поддержке Украины будет ограничен», — написал автор в материале от 6 октября.

По мнению Устюна, велика вероятность, что американская помощь даже прекратится на какое-то время. Чтобы этого избежать, администрации президента США Джо Байдена необходимо обратиться к американскому народу и оказать давление на конгресс. Однако опросы общественного мнения показывают, что вопрос поддержки киевского режима сейчас крайне непопулярен среди американцев, отметил журналист.

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Ранее, 7 октября, The Telegraph сообщила, что Джо Байден рассматривает «одноразовый» законопроект о расходах на помощь Украине в попытке выйти из тупика в отношениях с республиканцами. Он намерен обратиться к конгрессу с просьбой выделить самый крупный за всю историю пакет помощи в $100 млрд.

В тот же день агентство Reuters сообщило, что США планируют 11 октября выделить Украине новый пакет помощи на $200 млн. Речь идет о типах боеприпасов и бронемашин, которые уже были переданы Киеву.

При этом ранее, 4 октября, опрос Чикагского совета по глобальным вопросам показал, что почти половина американцев (45%) считает, что военная помощь Украине не оправдала свои затраты. Кроме того, 49% опрошенных полагает, что США должны поощрить Украину вести переговоры, даже если она потеряет территорию.

Тогда же кандидат в спикеры палаты представителей США республиканец Джим Джордан выступил против оказания помощи Украине. Республиканец отметил, что финансовая поддержка Киева не является приоритетом ни для него, ни для большинства американцев.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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