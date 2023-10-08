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Медицинский юрист объяснила опасности бесплатных медобследований «по акции»

Юрист Рыжкова: на медизделия не распространяются положения закона о защите прав потребителей
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Любая медицинская процедура — даже бесплатная и «по акции» может вызвать осложнения и негативные последствия, поэтому для ее проведения должны быть показания и предшествовать осмотр врача, рассказала 8 октября адвокат юридической группы «Яковлев и Партнеры», преподаватель кафедры медицинского права и биоэтики СамГМУ Евгения Рыжкова.

Она напомнила, что пациент имеет право отказаться от медицинских услуг в любой момент, пока они не были оказаны.

«Даже если вас заставили оформить кредит на курс процедур, деньги за неоказанные услуги можно вернуть или сразу в банк, или сначала себе, а потом в банк. Для этого нужно обратиться с заявлением в клинику. Досрочный возврат кредита освобождает и от процентов по нему», — пояснила юрист в беседе с агентством «Прайм».

В случае, когда организация отказывается возвращать деньги, эксперт рекомендует обратиться в Роспотребнадзор и в суд. Она обращает особое внимание на то, что вернуть медицинское изделие не получится, поэтому прежде чем его оплачивать, несмотря на увещевания маркетологов и обещания исцеления от всех недугов, проконсультироваться с несколькими специалистами разных клиник.

«Некоторые недобросовестные продавцы предлагают товары под видом медицинских изделий — так продается лучше. К тому же на медизделия не распространяются положения закона о защите прав потребителей, которые позволяют вернуть товар в определенные сроки», — добавила Рыжкова.

Если продавец называет свое изделие медицинским, нужно потребовать документ, который это подтверждает. У товара должно быть регистрационное удостоверение, соответствующая лицензия, полная и достоверная информация с характеристиками, включая противопоказания. При наличии вышеперечисленного товар можно попробовать вернуть в судебном порядке.

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