Западная группировка Вооруженных сил РФ при помощи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и самолетов штурмовой авиации нанесла за минувшие сутки 12 ракетно-бомбовых по скоплениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщает 8 октября начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

По словам Зыбинского, близ села Ивановка группировка «Запад» нанесла удар по взводным опорным пунктам 32-й механизированной бригады ВСУ.

«Кроме того, экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и самолеты штурмовой авиации нанесли 12 ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 25-й воздушно-десантной бригады, 14-й и 32-й механизированных бригад в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Стельмаховка и Берестовое», ― заявил он.

Начальник пресс-центра Западной группировки добавил, что в районе Макеевки, Западной, Лозовой и Ольговки российские военные уничтожили две самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика», буксируемую гаубицу Д-30, а также произведенную в Польше самоходную артиллерийскую установку Krab.

Всего за минувшие сутки общие потери ВСУ составили более четырех взводов живой силы, один танк и два беспилотника.

8 октября Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы экипажей танков Т-90М «Прорыв» группировки войск «Запад» на купянском направлении. Используя рельеф местности, экипажи танков выдвигаются на рубеж, уничтожают живую силу украинских формирований, а также подавляют его огневые точки, позволяя штурмовым отрядам продвигаться вглубь обороны противника.

Ранее, 7 октября, стало известно, что за сутки ВС РФ ударами авиации нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Всего за сутки потери со стороны Украины составили до 225 военнослужащих убитыми и ранеными.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.