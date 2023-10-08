Прилетевшие из Тель-Авива туристы рассказали об обстановке в Израиле

В Сочи ночью, 8 октября, прибыл рейс из Тель-Авива. Корреспондент «Известий» Ярослав Богат пообщался с прибывшими из Израиля туристами и расспросил об обстановке в стране.

«Много раз нас сажали в автобус, потом опять тревога воздушная была», — рассказала одна из туристок.

Пока звучала сирена, всех просили уйти в бомбоубежища. В итоге вылет задержали на два часа. По словам прилетевших россиян, аэропорт был почти пустой, так как много компаний отменили рейсы.

Также Богат напомнил о том, что Росавиация ввела временные ограничения на ночные рейсы из аэропортов России в Израиль. По заявлению регулятора, это связано с «нестабильной военно-политической ситуацией в государстве Израиль».

«Все задержанные рейсы смогут вылететь только после 9 утра», — добавил корреспондент.

Ранее, вечером 7 октября, в аэропорт Минеральные Воды прибыл рейс из Тель-Авива. Прибывшие российские туристы рассказали «Известиям» об обстановке на территории страны.

Утром в субботу, 7 октября, территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.

Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи». Галант в связи с обстрелами распорядился призвать на военную службу резервистов, а также объявил о введении особого положения на всей территории страны.

В этот же день Армия обороны Израиля объявила о создании закрытой военной зоны в районе сектора Газа. Израильские военные просят граждан быть бдительными и не пересекать границы указанного района в целях безопасности.

По последним данным, в результате нападения боевиков ХАМАС на Израиль число погибших достигло 300 человек, более 1500 ранены.

8 октября израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что на территории Израиля уничтожено большинство боевиков ХАМАС, которые проникли за пределы сектора Газа. Таким образом, завершен первый этап операции «Железные мечи».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.