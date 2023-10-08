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Экс-телеведущий Моррис обвинил НАТО в истреблении украинцев

Журналист Моррис: НАТО помогла убить большую часть населения Украины
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Фото: Global Look Press/www.imago-images.de/Oberhaeuser
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Демографический кризис на Украине после распада СССР практически лишил страну молодого населения. Из-за страха умереть на поле боя украинцы бегут в соседние страны. Это достижения, которых добился НАТО, способствовавший уничтожению большей части населения Украины, заявил 5 октября экс-телеведущий, инвестор и блогер Клейтон Моррис.

«НАТО помогло уничтожить большую часть населения Украины. Я повторю: НАТО помогло уничтожить большинство украинцев. Надеюсь, в альянсе гордятся этим достижением», — сказал он в своем YouTube-обзоре на канале Redacted.

Он указал на то, как немногие оставшиеся молодые люди бегут из страны, чтобы выжить. В частности, они готовы вручать какие угодно взятки пограничникам ближайших стран, чтобы укрыться от представителей украинских военкоматов.

Моррис отметил, что самая активная группа населения Украины — это люди от 30 до 40 лет. В Вооруженных силах Украины (ВСУ) средний возраст служащих — 40 лет. При том, что за время конфликта со стороны ВСУ отмечались значительные потери, продолжение военных действий может истребить население страны.

Инвестор и блогер делает вывод, что усилия НАТО по разжиганию украинского конфликта путем отправки оружия, техники и денег ведет к тому, что население Украины будет истреблено.

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7 октября обозреватель South China Morning Post Самид Баша рассказал, что в Вооруженных силах Украины всё чаще наблюдаются случаи дезертирства, в том числе из-за низкого морального духа. Он отметил, что, по данным миграционных властей Румынии, незаконно пересекли границу 6,2 тыс. украинских мужчин призывного возраста.

30 сентября военнослужащий ВСУ, взятый в плен на запорожском направлении, рассказал, что в украинской армии насчитываются десятки дезертиров из-за сложившейся ситуации на фронте. На дезертирство, по его словам, решаются солдаты, которые были в бою и видели происходящее на фронте.

В начале сентября директор Национальной академии наук Украины, профессор Элла Либанова заявила, что в стране давно наблюдалось устойчивое снижение уровня рождаемости. Из-за этих тенденций украинское население рискует попасть в «спираль смерти».

Военное положение вступило в силу на Украине с февраля 2022 года, при этом в стране действует закон о всеобщей мобилизации. Согласно распоряжению, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны.

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