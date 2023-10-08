Шесть человек пострадали при обстреле больницы на юге Израиля

Шесть человек получили ранения в результате обстрела со стороны палестинского движения ХАМАС больницы в городе Ашкелон на юге Израиля. Об этом 8 октября сообщает газета Times Of Israel.

«Медицинский центр Барзилай в городе пострадал от ракеты, выпущенной из сектора Газа на фоне продолжающейся беспрецедентной атаки на Израиль», — говорится в материале.

Так, серьезно пострадала 50-летняя женщина, еще пять человек получили легкие ранения.

Утром в субботу, 7 октября, территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. На фоне ситуации министр обороны Йоав Галант Израиля распорядился призвать на военную службу резервистов.

Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя палестинская группировка ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».

Впоследствии Галант объявил о введении особого положения на всей территории страны.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления, трансляция которого есть в аккаунте политика в соцсети Х, заявил о готовности страны полностью уничтожить ХАМАС. Также он призвал жителей сектора Газа немедленно покинуть территорию анклава.

В результате нападения боевиков палестинского движения ХАМАС на Израиль число погибших достигло 300 человек, более 1500 ранены, сообщила The Jerusalem Post со ссылкой на министерство здравоохранения.

8 октября Нетаньяху заявил, что на территории Израиля уничтожено большинство боевиков ХАМАС. Таким образом, завершен первый этап операции «Железные мечи».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина намерена создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.