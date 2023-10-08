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ЦАХАЛ объявила о создании закрытой военной зоны в районе сектора Газа

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Фото: ТАСС/EPA/ATEF SAFADI
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о создании закрытой военной зоны в районе сектора Газа, о чем стало известно ночью 8 октября.

«В соответствии с оценкой ситуации во всей зоне ответственности дивизии «Газа» была объявлена закрытая военная зона. Армия обороны Израиля подчеркивает, что въезд в закрытую военную зону запрещен», — сказано в сообщении военного ведомства Израиля в Telegram-канале.

Израильские военные просят граждан быть бдительными и не пересекать границы указанного района в целях безопасности.

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Утром в субботу, 7 октября, территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. На фоне сложившейся ситуации власти Израиля в центральной части страны ввели особое положение, а министр обороны Йоав Галант распорядился призвать на военную службу резервистов.

Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя палестинская группировка ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».

Вечером 7 октября министр обороны Израиля заявил о введении особого положения на территории всей страны. Этот статус позволяет командованию тыла вооруженных сил ограничивать собрания и закрывать районы при необходимости.

По последним данным, в результате нападения боевиков ХАМАС на Израиль число погибших достигло 300 человек, более 1500 ранены.

8 октября израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что на территории Израиля уничтожено большинство боевиков ХАМАС, которые проникли за пределы сектора Газа. Таким образом, завершен первый этап операции «Железные мечи».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина намерена создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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