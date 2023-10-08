Жители Израиля рассказали «Известиям» об обстановке в стране

Боевые действия в Израиле не прекращаются с заходом солнца. Местным жителям, рассказавшим 8 октября «Известиям» о происходящем в стране, не до сна ― звуки сирен не дают расслабиться.

По словам местной жительницы по имени Двора, которая работает детским психологом, боевики ХАМАС напали на Израиль в священный праздник Суккот.

«Мы в шалашах жили всю неделю, был прекрасный праздник Суккот, и в последний день праздника мы, как обычно, встали, чтобы идти в синагогу. И вдруг сирена, она два часа не прекращалась», ― рассказала Двора.

Собеседница отметила, что дети остаются без сна из-за неумолкающего звука тревожных сирен. По словам Дворы, занятия в школах отменены.

«Страшно, просто страшно. Наша жизнь поставлена на паузу, наши дети в панике, мы бегаем без конца в укрепленные комнаты, в бомбоубежища», ― поделилась графический дизайнер Илана.

Жительница Израиля добавила, что стресс лишил местных какого-либо привычного распорядка дня: невозможно работать, спать и отдыхать: людям попросту сложно принять, что они переживают происходящее наяву.

По мнению журналиста Леона Фишбейна, стороны конфликта не собираются прекращать обмен выстрелами боевых снарядов. Тем временем, отметил журналист, число погибших с обеих сторон уже измеряется сотнями, а раненых ― тысячами.

«Никто не готов уступать. Кажется, эскалация конфликта только начинает разворачиваться», ― предположил Фишбейн.

Утром в субботу, 7 октября, территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. На фоне ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать на военную службу резервистов.

Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя палестинская группировка ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».

Впоследствии Галант объявил о введении особого положения на всей территории страны.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления, трансляция которого есть в аккаунте политика в соцсети Х, заявил о готовности страны полностью уничтожить ХАМАС. Также он призвал жителей сектора Газа немедленно покинуть территорию анклава.

В результате нападения боевиков палестинского движения ХАМАС на Израиль число погибших достигло 300 человек, более 1500 ранены, сообщила The Jerusalem Post со ссылкой на министерство здравоохранения.

8 октября Нетаньяху заявил, что на территории Израиля уничтожено большинство боевиков ХАМАС. Таким образом, завершен первый этап операции «Железные мечи».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина намерена создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.