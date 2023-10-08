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Во Владивостоке подросток за рулем Toyota устроил ДТП с четырьмя автомобилями

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Фото: Автогарант
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Во Владивостоке подросток за рулем Toyota Mark II устроил ДТП с участием четырех автомобилей и мотоциклом. Об этом сообщает 8 октября издание «Восток-Медиа» со ссылкой на аварийных комиссаров.

Инцидент произошел на острове Русский. Несовершеннолетний водитель не справился с управлением, когда на высокой скорости ехал со стороны подножья, в результате чего врезался в Toyota Crown и сбил стоявшего рядом с автомобилем 17-летнего молодого человека, затем Mark II отбросило в сторону Audi, мотоцикла и универсала Subaru Levorg.

В результате ДТП пострадал мотоциклист и водитель Toyota, который сейчас находится в реанимации.

За день до этого в Приморье три человека, включая ребенка, погибли в результате ДТП. Водитель грузовика Isuzu Forward при обгоне выехал встречную полосу, где столкнулся с Toyota Auris. От столкновения легковой автомобиль загорелся.

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