СМИ сообщили об освобождении удерживаемых на юге страны в заложниках израильтян

Мирных жителей, которых боевики группировки ХАМАС удерживали в населенном пункте Беэри в южной части Израиля, освободили. Об этом в воскресенье, 8 октября, сообщает газета Haaretz.

«Израильтяне, которых удерживали в заложниках палестинские боевики в кибуце Беэри в южном Израиле, освобождены спустя несколько часов», — пишет газета.

Замглавы ХАМАС Салих аль-Арури ранее отмечал, что силы движения взяли достаточно заложников из числа граждан Израиля, чтобы обменять всех палестинцев. Он уточнил, что среди захваченных были старшие офицеры, но не привел никаких цифр.

До этого сообщалось, что ведутся переговоры с целью освобождения жителей, которых удерживают в заложниках в их домах в населенном пункте Беэри на юге Израиля.

Утром в субботу, 7 октября, территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. На фоне ситуации власти Израиля в центральной части страны ввели особое положение, а министр обороны Йоав Галант распорядился призвать на военную службу резервистов.

Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя палестинская группировка ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».

Министр обороны Израиля Йоав Галант в связи с обстрелами распорядился призвать на военную службу резервистов, а также объявил о введении особого положения на всей территории страны.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления, трансляция которого есть в аккаунте политика в соцсети Х, заявил о готовности страны полностью уничтожить ХАМАС. Также он призвал жителей сектора Газа немедленно покинуть территорию анклава.

В результате нападения боевиков палестинского движения ХАМАС на Израиль число погибших достигло 300 человек, более 1500 ранены, сообщила The Jerusalem Post со ссылкой на министерство здравоохранения.

8 октября Нетаньяху заявил, что на территории Израиля уничтожено большинство боевиков ХАМАС. Таким образом, завершен первый этап операции «Железные мечи».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина намерена создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.