Синоптики спрогнозировали москвичам дождь и мокрый снег 8 октября

Облачно, дождь, мокрый снег и до +5 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в воскресенье, 8 октября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +3…+5 градусов, ночью столбики термометров опустятся до нуля.

В Московской области днем ожидается +2…+7 градусов, ночью похолодает до –2.

Ожидается западный и северо-западный ветер со скоростью 7–12 м/c, местами порывы до 15–20 м/с.

Атмосферное давление опустится до 725 мм ртутного столба.

Ранее, 4 октября, специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в выходные ожидается холодная погода с температурными показателями не выше 9 градусов, а также дождь и мокрый снег. Она отметила, что температурный режим будет ниже климатической нормы на 3–4 градуса.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 7 октября сообщил, что до второй половины следующей недели температура воздуха ночью будет от –3 до +5 градусов в Московской области, в Москве — от 0 до +2. При этом он пообещал москвичам потепление к концу недели, 12 и 13 октября.

Ранее, 1 октября, центр погоды «Фобос» сообщил, что в первой декаде октября в Москве может выпасть первый снег. Синоптики прогнозируют, что октябрь станет крайне неустойчивым, с частой сменой погодных процессов. Во время него будет преобладать циклоническая деятельность. В целом октябрь обещает быть засушливым. Средняя температура, по оценкам синоптиков, будет выше нормы на три градуса.