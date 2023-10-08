Диетолог рассказала о полезном влиянии осенних ягод на организм

Калина обладает укрепляющими и противопростудными свойствами и полезна для людей с повышенным артериальным давлением. Об этом в субботу, 7 октября, рассказала «Вечерней Москве» диетолог Ольга Редина.

По словам врача, многие осенние ягоды, такие как клюква, брусника, облепиха и калина, приносят много пользы для организма. Однако последняя, за счет большего количества витамина С, обладает укрепляющими и противопростудными свойствами.

«В калине красной содержатся витамин К, калий, магний, цинк и железо. Она помогает быстрее восстановиться после вирусных заболеваний», — рассказала диетолог.

Она добавила, что калину полезно есть людям после 50 лет, которые страдают от повышенного артериального давления, так как ягода обладает гипотензивным свойством.

Но все же Редина посоветовала исключить калину из рациона при язве желудка, артрите и пониженном артериальном давлении.

Ранее, 6 октября, врач общей практики медицинской компании «СберЗдоровье» Игорь Алентов сообщил «Известиям», что единственный витамин, который необходим большинству людей дополнительно в любое время года, — это витамин D. По словам врача, в первую очередь его можно получить, включив в свой рацион больше животной пищи, в том числе рыбу, икру, яичный желток, молоко. Также для синтеза витамина D в коже важно чаще находиться на воздухе с открытым лицом и кистями рук, особенно в солнечные дни.