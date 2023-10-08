Журналист рассказал о ситуации в секторе Газа

После ракетных ударов Израиля 7 октября в секторе Газа нет электричества, не работает мобильная связь и почти нет чистой воды. Об этом с места событий рассказал журналист Ибрагим Исбаита.

«Электричества нет уже более десяти часов, и объявлено, что в секторе Газа его еще не будет долго. Интернет практически не работает, а связь очень плохая, можно сказать, что ее просто нет: еле ловит 2G», — поделился он.

На кадрах можно увидеть, что вокруг кромешная темнота. Кроме того, по словам журналиста, там большие проблемы с чистой водой.

«До этого момента, как мы видели и слышали, с самого утра удары ракетами со стороны Израиля не прекращались. Прямо сейчас мы слышим, как летит беспилотник», — отметил Исбаита.

7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. Министр обороны Йоав Галант объявил о введении особого положения на всей территории страны.

Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя палестинская группировка ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».

Позже истребители армии Израиля нанесли удары по военным структурам ХАМАС в двух многоэтажных зданиях в секторе Газа, используемых высокопоставленными террористами ХАМАС для террористической деятельности. В ответ на взрыв жилой башни в центре города Газа боевики нанесли крупный ракетный удар 150 ракетами по Тель-Авиву.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сообщило, что сейчас в секторе Газа сейчас не менее 20 тыс. внутренне перемещенных лиц — людей, вынужденно покинувших свои дома из-за боевых действий. Они остались в стране, но ищут убежище в школах БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ).

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.