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Израиль ударил по используемым ХАМАС в военных целях мечетям

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Atia Darwish
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Армия обороны Израиля сообщила 8 октября о нанесении истребителями удара по двум оперативным ситуационным центрам в мечетях, которые использовались представителями ХАМАС в секторе Газа.

«Истребители ЦАХАЛа нанесли удары по двум объектам военной инфраструктуры, расположенным в мечетях и используемым террористической организацией ХАМАС в секторе Газа для совершения нападений на Израиль», — сказано в Telegram-канале израильской армии.

Там добавили, что ХАМАС намеренно ведет террористическую деятельность в секторе Газа и эксплуатирует религиозные объекты, чтобы размещать там военные активы в самой гуще проживания мирного населения.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила об ударах с истребителей по командному ракетному центру ХАМАС и командному пункту террористической группировки «Исламский джихад» (запрещена в РФ) в секторе Газа.

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Утром в субботу, 7 октября, территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. На фоне ситуации власти Израиля в центральной части страны ввели особое положение, а министр обороны Йоав Галант распорядился призвать на военную службу резервистов.

Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя палестинская группировка ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».

Как рассказал «Известиям» местный житель Илья Вороба, за два часа в центре Израиля прозвучало три воздушные тревоги, прогремели 3-4 ракетных обстрела, подобного не было около 30 лет.

Вечером 7 октября министр обороны Израиля заявил о введении особого положения на территории всей страны. Этот статус позволяет командованию тыла вооруженных сил ограничивать собрания и закрывать районы при необходимости.

В результате нападения боевиков палестинского движения ХАМАС на Израиль число погибших достигло 300 человек, более 1500 ранены, сообщила The Jerusalem Post со ссылкой на министерство здравоохранения.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина намерена создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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