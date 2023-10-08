Алиев обвинил Францию в возможной напряженности на Южном Кавказе

Если на Южном Кавказе возникнут новые конфликты, то виновной в этом будет Франция. Об этом 7 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев завил в разговоре с председателем Совета Евросоюза Шарлем Мишелем.

«Глава нашего государства особо подчеркнул, что предоставление Францией оружия Армении – это не путь мира, а новый конфликт, и если в регионе возникнет новый конфликт, то Франция станет его причиной», ― сказано в сообщении на официальном сайте президента Азербайджана.

В свою очередь Мишель заявил, что Евросоюз готов продолжить усилия по нормализации армяно-азербайджанских отношений.

После нового витка обострения конфликта в 2023 году минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в Нагорном Карабахе является полный вывод оттуда армянских военнослужащих.

28 сентября лидер Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому Нагорно-Карабахская Республика прекратит свое существование с 1 января.

В 1988 году Нагорный Карабах заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом, из-за чего обострились отношения страны с Арменией.

В 2022-м Пашинян и Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.