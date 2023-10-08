Минные поля саперов отбросили технику и боевиков ВСУ от рубежей ВС РФ

Российские саперы под командованием лейтенанта Павла Цыганкова в назначенном районе в кратчайшие сроки произвели минирование десантно-опасных участков и танкоопасных направлений. О новых подвигах российских военнослужащих в зоне спецоперации в воскресенье, 8 октября, рассказали в Минобороны РФ.

Командир инженерно-саперного подразделения лейтенант Павел Цыганков с сослуживцами вблизи линии боевого соприкосновения под систематическими обстрелами противника укрепляли оборонительные рубежи российских подразделений и способствовали блокированию действий диверсионно-разведывательных групп и десантов противника.

Изучив определенный участок, который требовалось заминировать, саперы оборудовали противотанковые и противопехотные минные поля на пути вероятного наступления противника. Когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку наступления, бросив в бой штурмовые группы боевиков, усиленные бронетехникой, минные поля и минно-взрывные заграждения остановили их продвижение.

В ходе попытки наступления противник, понеся потери в технике и личном составе, был вынужден отступить.

Тем временем ефрейтор Сергей Решетников действовал в составе пулеметного расчета, когда батальонная тактическая группа российских Вооруженных Сил вела оборонительный бой в районе одного из населенных пунктов.

Противник, применив массированный артиллерийский обстрел, попытался штурмовать позиции российских подразделений. Один из снарядов упал вблизи от пулеметного расчета, из-за чего один из военнослужащих получил осколочное ранение.

Ефрейтор Решетников, сориентировавшись в обстановке, незамедлительно оказал первую помощь боевому товарищу, организовал его эвакуацию, после чего продолжил бой. Атака неприятеля была сорвана.

Решительные действия Решетникова в сложной ситуации позволили спасти жизнь сослуживца и пресечь прорыв обороны противником. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, ефрейтор был удостоен медали «За спасение погибавших».

Днем ранее, 7 октября, в Минобороны рассказывали, как мотострелковая рота под командованием лейтенанта Ахмедхана Кичиакаева во время оборонительных действий нанесла противнику значительное поражение. Бойцы уничтожили более 10 единиц техники и несколько десятков человек личного состава ВСУ.

В тот же день корреспондент «Известий» Леонид Китрарь показал церемонию награждения военнослужащих Восточной группировки войск, которым вручили государственные награды за проявленные доблесть и мужество в боях на южнодонецком направлении. В этот раз награды получили 25 военнослужащих.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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