Прибывшие из Израиля туристы рассказали об обстановке в стране

Вечером 7 октября в аэропорт Минеральные Воды прибыл рейс из Тель-Авива. Российские туристы рассказали «Известиям» об обстановке в Израиле в день нападения боевиков ХАМАС на территорию страны.

«Проснулись от сирен в полседьмого. Я испугалась, потому что я была первый раз в Израиле, но наши родственники, которые там живут, для них это обычное дело», — поделилась одна из туристок.

Другие две девушки, прилетевшие из Тель-Авива, рассказали, что друзья в стране также успокоили их тем, что они под защитой и что ситуация привычная. Больше переживали их близкие на родине. При этом, по словам туристок, в социальных сетях можно было увидеть много непроверенной информации.

«В Telegram-каналах очень много новостей фейковых, захватывали какие-то базы, нереальное количество бомб», — сказала одна из них.

7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. На фоне ситуации власти Израиля в центральной части страны ввели особое положение.

Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя палестинская группировка ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».

В результате нападения боевиков палестинского движения ХАМАС на Израиль число погибших израильтян увеличилось до 250, ранения получили более 1,5 тыс. человек. Министр обороны Израиля Йоав Галант в связи с обстрелами распорядился призвать на военную службу резервистов, а также объявил о введении особого положения на всей территории страны.

Вечером 7 октября российский турист в Израиле по имени Николай рассказал «Известиям», что обстрелы Тель-Авива и пригородов израильской столицы продолжаются. Россиянин отдыхает в городе Гиватаим. По его мнению, предстоящая ночь также будет неспокойной. Он уточнил, что одна из ракет попала в здание в городе.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.