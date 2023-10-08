В Эквадоре был убит еще один подозреваемый в гибели кандидата в президенты

В Эквадоре в центре предварительного заключения был убит задержанный колумбиец, проходивший по делу об убийстве кандидата на пост президента Фернандо Вильявисенсио. Об этом в субботу, 7 октября, сообщает агентство AFP со ссылкой на эквадорскую службу по вопросам, касающимся заключенных.

В заявлении администрации говорится, что убитый мужчина, как и шестеро человек, умерших в пятницу в тюрьме в портовом городе Гуаякиль, был связан с убийством Вильявисенсио.

«... [источник] не сообщил никаких подробностей о последней смерти или о том, как жертва была связана с убийством политика», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел всего за неделю до второго тура президентских выборов в Эквадоре.

9 августа сообщалось об убийстве кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио. Политика убили тремя выстрелами в голову на митинге в городе Кито. В стране было введено чрезвычайное положение.

Спустя несколько дней сообщалось об убийстве лидера политического движения «Гражданская революция» Педро Брионеса. Досрочные выборы президента в Эквадоре состоялись 20 августа, в результате которых одержал победу представитель левоцентристского движения «Семя» Бернардо Аревало.