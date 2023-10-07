В Израиле заявили о проникновении до 300 бойцов ХАМАС в приграничные районы

На приграничные территории Израиля вторглись до 300 боевиков палестинской группировки ХАМАС. Об этом в субботу, 7 октября, сообщило издание Haaretz со ссылкой на израильскую полицию.

«От 200 до 300 боевиков ХАМАС проникли в Израиль в субботу утром, причем десятки всё еще скрываются на израильской территории», — говорится в заявлении.

Отмечалось, что группировка контролирует несколько населенных пунктов и аванпосты израильской армии. Кроме того, боевики ХАМАС взяли в заложники военных. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не называет число удерживаемых военнослужащих, но палестинцы сообщили о нескольких десятках заложников.

Утром в субботу территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. На фоне ситуации власти Израиля в центральной части страны ввели особое положение.

Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя палестинская группировка ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».

В результате нападения боевиков палестинского движения ХАМАС на Израиль число погибших израильтян увеличилось до 250, ранения получили более 1,5 тыс. человек. Йоав Галант в связи с обстрелами распорядился призвать на военную службу резервистов, а также объявил о введении особого положения на всей территории страны.

Позже истребители Армии Израиля нанесли удары по военным структурам ХАМАС в двух многоэтажных зданиях в секторе Газа, используемых высокопоставленными членами ХАМАС для осуществления террористической деятельности.

На фоне этого в Telegram-канале ХАМАС сообщается, что в ответ на взрыв жилой башни в центре города Газа боевики теперь наносят крупный ракетный удар 150 ракетами по Тель-Авиву.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина намерена создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.