Реклама
Прямой эфир
Мир
Министр обороны Израиля заявил о введении особого положения на территории всей страны
Происшествия
Силы ПВО сбили еще одну украинскую ракету С-200 над Крымом
Мир
Ynet сообщил о возвращении Израилем под контроль военной базы Реим
Мир
Байден поручил активизировать контакты из-за ситуации в Израиле
Мир
Количество погибших израильтян в результате атаки ХАМАС увеличилось до 250
Мир
Посол РФ в Израиле заявил о небывалом уровне эскалации на Ближнем Востоке
Мир
Экс-военный ВСУ указал на неприемлемость отказа от всего связанного с РФ
Мир
Французская авиакомпания Air France приостановила полеты в Тель-Авив
Общество
Хакеры передали правоохранителям Запорожской области данные об агентах СБУ
Мир
Экс-сотрудник правительства Израиля раскритиковал спецслужбы страны
Мир
Посол Палестины в РФ допустил начало религиозной войны в регионе
Мир
Стало известно о 150 погибших в результате атаки ХАМАС израильтянах
Мир
Глава Евросовета осудил атаки против населения Израиля
Спорт
Ферстаппен в третий раз подряд стал чемпионом «Формулы-1»
Сюжет:

Военный эксперт предположил длительную подготовку ХАМАС перед нападением на Израиль

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Majdi Fathi
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Группировка ХАМАС, вероятно, готовила операцию по нападению на Израиль несколько лет, особых причин провокации именно 7 октября нет. Такое мнение выразил в беседе с «Известиями» израильский военный эксперт, экс-глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

«То, что это произошло сегодня утром – это вероятно они хотели это приурочить к пятидесятилетию годовщины начала «Войны Судного дня» (Арабо-израильская война 1973 года. — Ред.), которое было вчера, 6 октября. Так что особых причин нет, они готовили эту операцию несколько лет, тренировались, и она им удалась, к сожалению», — сказал эксперт.

По словам Кедми, так как и ХАМАС, и правительство Израиля объявили происходящее войной, то теперь ей необходимо поставить политические цели. Он предположил, что у израильского правительства есть два варианта. В первом случае — продолжить войну, уничтожить ХАМАС и полностью освободить сектор Газа от боевиков, передав управление Палестинской автономии. Во втором случае — нанести серьезные удары по ХАМАСу, провести переговоры по освобождению заложников, а потом ситуация вернется к тому, что было, до начала следующей провокации, до следующего теракта.

Восточный пожар: за что воюют Израиль и Палестина
Исламисты ХАМАС напали на страну в годовщину войны Судного дня

Утром в субботу территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. На фоне ситуации власти Израиля в центральной части страны ввели особое положение, а министр обороны Йоав Галант распорядился призвать на военную службу резервистов.

Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя палестинская группировка ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».

В результате нападения боевиков палестинского движения ХАМАС на Израиль число погибших израильтян увеличилось до 250, ранения получили более 1,5 тыс. человек. Министр обороны Израиля Йоав Галант в связи с обстрелами Галант распорядился призвать на военную службу резервистов, а также объявил о введении особого положения на всей территории страны.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023