Военный эксперт предположил длительную подготовку ХАМАС перед нападением на Израиль

Группировка ХАМАС, вероятно, готовила операцию по нападению на Израиль несколько лет, особых причин провокации именно 7 октября нет. Такое мнение выразил в беседе с «Известиями» израильский военный эксперт, экс-глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

«То, что это произошло сегодня утром – это вероятно они хотели это приурочить к пятидесятилетию годовщины начала «Войны Судного дня» (Арабо-израильская война 1973 года. — Ред.), которое было вчера, 6 октября. Так что особых причин нет, они готовили эту операцию несколько лет, тренировались, и она им удалась, к сожалению», — сказал эксперт.

По словам Кедми, так как и ХАМАС, и правительство Израиля объявили происходящее войной, то теперь ей необходимо поставить политические цели. Он предположил, что у израильского правительства есть два варианта. В первом случае — продолжить войну, уничтожить ХАМАС и полностью освободить сектор Газа от боевиков, передав управление Палестинской автономии. Во втором случае — нанести серьезные удары по ХАМАСу, провести переговоры по освобождению заложников, а потом ситуация вернется к тому, что было, до начала следующей провокации, до следующего теракта.

Утром в субботу территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. На фоне ситуации власти Израиля в центральной части страны ввели особое положение, а министр обороны Йоав Галант распорядился призвать на военную службу резервистов.

Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя палестинская группировка ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».

В результате нападения боевиков палестинского движения ХАМАС на Израиль число погибших израильтян увеличилось до 250, ранения получили более 1,5 тыс. человек. Министр обороны Израиля Йоав Галант в связи с обстрелами Галант распорядился призвать на военную службу резервистов, а также объявил о введении особого положения на всей территории страны.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.