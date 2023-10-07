Житель Тель-Авива рассказал об ударе ракеты ХАМАС по жилому дому

Вечером субботы, 7 октября, в один из жилых домов Тель-Авива ударила ракета ХАМАС. Об этом с места событий «Известиям» рассказал местный житель, показав последствия удара.

«Сегодня в 8 часов вечера ХАМАС выпустил ракеты в сторону Тель-Авива. Одна из ракет попала в жилой дом. Осколки были разбросаны в радиусе 200-300 м от здания. Территория перекрыта, на месте работают экстренные службы», — рассказал очевидец.

Он показал, как на пятом этаже одного из домов пробита часть стены, из пробоины свисает арматура. Также на видео заметно, что газоны, дорога и автомобили, припаркованные вблизи и на значительном расстоянии от дома, засыпаны мелкой крошкой и пылью.

Утром в субботу, 7 октября, территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. На фоне ситуации власти Израиля в центральной части страны ввели особое положение, а министр обороны Йоав Галант распорядился призвать на военную службу резервистов.

Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя палестинская группировка ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».

Как рассказал «Известиям» местный житель Илья Вороба, за два часа в центре Израиля прозвучало три воздушные тревоги, прогремели 3-4 ракетных обстрела, подобного не было около 30 лет.

Вечером 7 октября министр обороны Израиля заявил о введении особого положения на территории всей страны. Этот статус позволяет командованию тыла вооруженных сил ограничивать собрания и закрывать районы при необходимости.

В результате нападения боевиков палестинского движения ХАМАС на Израиль число погибших израильтян увеличилось до 250, ранения получили более 1,5 тыс. человек.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина намерена создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.