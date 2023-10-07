Посол РФ в Израиле заявил о небывалом уровне эскалации на Ближнем Востоке

Небывалый уровень эскалации на Ближнем Востоке не дает оснований говорить об урегулировании палестино-израильского конфликта в ближайшие дни. Об этом заявил 7 октября посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире «Соловьев Live».

«Беспрецедентное за последние десятилетия обострение дает, в общем-то, плохие надежды рассчитывать в ближайшие дни на какое-то решение этого вопроса, потому что эскалация идет небывалая», — прокомментировал он ситуацию, отметив сложности в прогнозировании ее развития.

7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. По последним данным, на территорию Израиля проникли несколько сотен экстремистов.

На фоне ситуации власти Израиля в центральной части страны ввели особое положение, а министр обороны Йоав Галант распорядился призвать на военную службу резервистов.

Вечером в субботу истребители армии Израиля нанесли удары по военным структурам ХАМАС в двух многоэтажных зданиях в секторе Газа, используемых высокопоставленными террористами ХАМАС для террористической деятельности. В ответ на взрыв жилой башни в центре города Газа боевики нанесли крупный ракетный удар 150 ракетами по Тель-Авиву.