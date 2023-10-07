Стремление Киева к тому, чтобы искоренить на Украине всё, что связано с РФ, неприемлемо. Об этом заявил бывший украинский военный Руслан Сыров в эфире «Радио России» 7 октября.

«В Москве есть гостиница, которая называется «Украина», есть ресторан с украинской кухней, где очень хорошо готовят, где поют украинские песни. Тут они не отворачиваются от Украины, а на Украине как бы всё хотят убрать, что связано с Российской Федерацией. Я считаю, что это вообще нехорошо», — сказал военный.

Он также указал на то, что с самого начала СВО сотрудничал с российскими спецслужбами — передавал все данные, проходившие через него, программное обеспечение.

«Я передавал всю информацию, которая через меня проходила. Мне скидывали программное обеспечение, можно сказать, шпионское. Я это программное обеспечение заливал себе на флешку, в компьютер, на сервер, то есть куда возможно», — указал Сыров.

Ранее, 2 октября, одесская газета «Думская» сообщила, что жители Одессы на Украине проголосовали за сохранение названия площади Льва Толстого, не поддержав переименование в рамках декоммунизации в честь одного из основоположников еврейской литературы на идише Менделе Мойхер-Сфорима.

Ранее, 27 июля, в Полтаве демонтировали памятник Александру Пушкину. Работники коммунальных служб сняли монумент с постамента, чтобы отгрузить в автомобиль.

В апреле сообщалось, что на Украине за 2022 год были демонтированы 28 памятников Пушкину.

Политика декоммунизации проводится на Украине с 2015 года после принятия закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с СССР, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.