Хакеры передали правоохранителям Запорожской области данные об агентах СБУ

Пророссийские хакеры передали представителям силовых ведомств Запорожской области данные о гражданах, являющихся агентами СБУ в новых регионах, сообщает «РИА Новости» 7 октября, ссылаясь на местные правоохранительные органы.

В списках можно найти данные о гражданах, работающих или раньше работавших на СБУ. Также можно увидеть данные о выполняемых задачах, уточняет «Газета.Ru».

Помимо данных о взаимодействии граждан со спецслужбами Украины хакеры нашли и документы под грифом «секретно» и «совершенно секретно».

Полученная информация помогла российским правоохранителям распутать несколько схем взаимодействия СБУ с агентурой в новых регионах, уточняют журналисты.

20 июля хакерская группировка RaHDit («Злые русские хакеры») опубликовала данные 1,7 тыс. сотрудников Службы безопасности Украины и 2 тыс. военнослужащих ВМФ страны. В числе прочего в Сеть была слита информация об участниках волонтерской организации UA Cats Division, которая собирала донаты на морские дроны для Украины.