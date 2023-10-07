Корреспондент «Известий» рассказал об ударе ВВС Израиля во время съемки материала

Корреспондент «Известий» Ибрагим Исбайта рассказал, как снимал материал на крыше здания в секторе Газа 7 октября, когда ВВС Израиля нанесли удар по находящейся поблизости высотке.

«Ничто не сравнится с тем чувством, которое мы испытывали в тот момент. Мы не знали, куда бежать. Мы побежали по лестнице и по дороге потеряли нескольких наших друзей. Некоторые из наших друзей ранены. Один из них уже мертв. Это была ужасная ситуация», — поделился он.

По словам Исбайта, после нанесения израильскими ВВС удара 13-этажное здание в центре города сровнялось с землей за считаные секунды.

Ранее в этот же день корреспонденты «Известий» публиковали кадры последствий удара по Иерусалиму и рассказывали про обстановку в израильском городе Сдерот.

7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. На фоне ситуации власти Израиля в центральной части страны ввели особое положение, а министр обороны Йоав Галант распорядился призвать на военную службу резервистов.

Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя палестинская группировка ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».