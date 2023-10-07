Турист из России рассказал «Известиям» об обстрелах ХАМАС

Обстрелы израильских городов продолжаются, ночь не будет спокойной, рассказал 7 октября «Известиям» российский турист в Израиле по имени Николай.

Он отметил, что вечером боевики палестинского движения ХАМАС возобновили обстрелы Тель-Авива и пригородов израильской столицы.

«В общем, снова обстрелы. Вечер. Ночь обещает быть неспокойной», — резюмировал мужчина.

Россиянин отдыхает в городе Гиватаим. По его мнению, предстоящая ночь также будет неспокойной. Он уточнил, что одна из ракет попала в здание в городе.

Сейчас в населенном пункте слышны сирены. В каком конкретном месте произошел прилет, пока неясно.

По состоянию на 20:20 мск в результате нападения боевиков палестинского движения ХАМАС на Израиль погибло около 150 израильтян, ранения получили более 1110 человек. Боевикам ХАМАС удалось захватить в заложники мирных жителей, а также взяты в плен израильские военнослужащие.

В 20:15 приостановлено заседание правительства в Тель-Авиве из-за звука сирен.

7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства.

На фоне ситуации власти Израиля в центральной части страны ввели особое положение, а министр обороны Йоав Галант распорядился призвать на военную службу резервистов.

В ответ истребители армии Израиля нанесли удары по военным структурам ХАМАС в двух многоэтажных зданиях в секторе Газа, используемых высокопоставленными террористами ХАМАС для террористической деятельности. В ответ на взрыв жилой башни в центре города Газа боевики наносят крупный ракетный удар 150 ракетами по Тель-Авиву.