Экс-сотрудник правительства Израиля раскритиковал спецслужбы страны

Нападение ХАМАС на Израиль стало возможно из-за беспорядка в разведке и вооруженных силах страны, заявил 7 октября бывший заместитель советника по национальной безопасности Израиля, профессор Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Чак Фрейлих в интервью изданию Politico.

По его мнению, атака на израильскую территорию в эту субботу была допущена из-за «катастрофического провала» разведки страны. Текущее обострение палестино-израильского конфликта началось спустя ровно 50 лет и один день после начала войны Судного дня 1973 года и вина за него ляжет на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, считает Фрейлих.

Эксперт отмечает, что разведка допустила оперативные ошибки, из-за которых страна оказалась не готова к атаке. По его словам, штаб ответственной за сектор Газа дивизии был оккупирован и находился в замешательстве, поэтому ответ на агрессию был отложен.

При этом Фрейлих убежден, что Армия обороны Израиля относительно быстро вернет захваченные ХАМАС населенные пункты, за чем последуют крупномасштабные атаки против палестинского движения. В связи с этим он задается вопросом, будет ли цель состоять именно в факте нанесения сильного удара или же в завоевании сектора Газа и победе над ХАМАС.

Возникнут также вопросы о том, помогал ли Иран координировать действия палестинских боевиков, заявил экс-заместитель советника по нацбезопасности Израиля. Он уверен, что самостоятельность действий ХАМАС в данном случае была бы «удивительна». В то же время масштаб допущенных нарушений в сфере безопасности может иметь серьезные последствия для правительства, считает эксперт.

7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. На фоне ситуации власти Израиля в центральной части страны ввели особое положение, а министр обороны Йоав Галант распорядился призвать на военную службу резервистов.

Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя палестинская группировка ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».