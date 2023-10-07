Глава Евросовета осудил атаки против населения Израиля

Глава Евросовета Шарль Мишель 7 октября провел телефонный разговор с премьер-министром Палестины Мухаммедом Штайе, в ходе которого осудил действия боевиков ХАМАС и выразил готовность ЕС помочь перезапустить политический процесс по ближневосточному урегулированию.

«В разговоре с премьер-министром Палестины Штайе осудил неизбирательные нападения на гражданское население и призвал к уважению международного гуманитарного права и защите жизни гражданского населения. ЕС готов поддержать возобновление политического процесса посредством инициативы главы дипломатии ЕС в рамках усилий по дню мира со всеми региональными партнерами», — написал Мишель на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. На фоне ситуации власти Израиля в центральной части страны ввели особое положение, а министр обороны Йоав Галант распорядился призвать на военную службу резервистов.

Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя палестинская группировка ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».

Позже издание Haaretz со ссылкой на полицию сообщило, что при нападении ХАМАС на территорию Израиля вторглись всего 200–300 боевиков палестинской группировки.

В данный момент боевики ХАМАС контролируют несколько населенных пунктов, а также аванпосты израильской армии, где держат военных в заложниках.