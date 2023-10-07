Жители израильского Сдерота сообщили о стрельбе боевиков ХАМАС на улицах города

Боевики палестинской группировки ХАМАС устроили стрельбу на улице израильского города Сдерота, расположенного вблизи границы с сектором Газа. Кадры оттуда 7 октября есть в распоряжении «Известий».

На кадрах, снятых местными жителями, видно, как боевики передвигаются по улице на автомобиле. В их руках видно оружие. В какой-то момент слышна стрельба.

В городе вместе с этим много израильских военных.

Ранее в этот день истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по военным структурам ХАМАС в двух многоэтажных зданиях в секторе Газа. Это стало ответом на массированный удар, которому подвергся Израиль со стороны Газы.

На фоне ситуации власти Израиля в центральной части страны ввели особое положение, а министр обороны Йоав Галант распорядился призвать на военную службу резервистов. Он заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».