Израиль заявил о прекращении поставок электроэнергии в сектор Газа

Израиль приостанавливает поставки электроэнергии на территорию сектора Газа. Об этом заявил в субботу, 7 октября, министр энергетики еврейского государства Исраэль Кац.

Он уточнил, что уже подписал соответствующее распоряжение.

«Того, что было, больше не будет», — написал он на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Решение принято на фоне того, что 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. На фоне ситуации власти Израиля в центральной части страны ввели особое положение, а министр обороны Йоав Галант распорядился призвать на военную службу резервистов.

Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя палестинская группировка ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».

Позже истребители Армии Израиля нанесли удары по военным структурам ХАМАС в двух многоэтажных зданиях в секторе Газа.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.