Реклама
Прямой эфир
Мир
Французская авиакомпания Air France приостановила полеты в Тель-Авив
Общество
Хакеры передали правоохранителям Запорожской области данные об агентах СБУ
Мир
Экс-сотрудник правительства Израиля раскритиковал спецслужбы страны
Мир
Посол Палестины в РФ допустил начало религиозной войны в регионе
Мир
Стало известно о 150 погибших в результате атаки ХАМАС израильтянах
Мир
Глава Евросовета осудил атаки против населения Израиля
Спорт
Ферстаппен в третий раз подряд стал чемпионом «Формулы-1»
Мир
Украине посоветовали заключить мир с РФ для сохранения своих ресурсов
Мир
Лавров и глава МИД Египта обсудили обострение палестино-израильского конфликта
Политика
В МИД РФ указали на антироссийский вектор внешней политики Швейцарии
Мир
Израиль заявил о прекращении поставок электроэнергии в сектор Газа
Общество
В МЧС предупредили о снеге и сильном ветре в Москве
Здоровье
Врачи назвали белок главным «тормозом» развития рака
Мир
СМИ предрекли компромисс Зеленского с РФ из-за сокращения помощи Запада

Израиль заявил о прекращении поставок электроэнергии в сектор Газа

0
Фото: Global Look Press/Roberto Casimiro
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Израиль приостанавливает поставки электроэнергии на территорию сектора Газа. Об этом заявил в субботу, 7 октября, министр энергетики еврейского государства Исраэль Кац.

Он уточнил, что уже подписал соответствующее распоряжение.

«Того, что было, больше не будет», — написал он на своей странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Восточный пожар: за что воюют Израиль и Палестина
Исламисты ХАМАС напали на страну в годовщину войны Судного дня

Решение принято на фоне того, что 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. На фоне ситуации власти Израиля в центральной части страны ввели особое положение, а министр обороны Йоав Галант распорядился призвать на военную службу резервистов.

Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя палестинская группировка ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».

Позже истребители Армии Израиля нанесли удары по военным структурам ХАМАС в двух многоэтажных зданиях в секторе Газа.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023