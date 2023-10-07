Врачи назвали белок главным «тормозом» развития рака

Основным «тормозом» развития рака является белок р53, который способен предотвращать гибель клеток. Об этом 6 октября заявил врач-гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

«Белок р53 играет важную роль в поддержании стабильности генома и предотвращает возникновение раковых опухолей», — написал специалист в своем Telegram-канале.

Вялов отметил, что для поддержания его содержания в организме необходимо употреблять достаточно белка при приемах пищи.

Кроме того, аналогичным мнением поделилась доктор медицинских наук Зухра Павлова. В своем Telegram-канале специалист указала, что правильное и сбалансированное питание поможет не просто сбросить лишний вес, но и наладить общую работу организма.

Она порекомендовала включить в рацион такие продукты, как творог, яйца и нежирные сыры, а также красное мясо, нежареную птицу или рыбу. Кроме того, она предложила попробовать салат с тунцом или другими морепродуктами.

Ранее, 22 сентября, сообщилось, что врачи выяснили, что высокие дозы перекиси водорода могут вызвать проблемы со здоровьем человека, а также вызвать рост раковых клеток. В работе также указано, что вещество может привести к инсульту, инвалидности и другим тяжелым заболеваниям.