Жительница Израиля рассказала о похищении боевиками детей и стариков в Офакиме

Жительница города Офаким в Израиле рассказала, как боевики палестинской группировки ХАМАС взяли в заложники детей и пожилых и увезли их за пределы страны.

«Дети пошли на дискотеку. Ворвались террористы в Израиль, начали стрелять. Многих похитили. Взяли в заложники. Свыше 160 человек находятся в заложниках в секторе Газа. Также похищены две девочки 6–7 лет. Также много пожилых людей тоже похищены. Естественно, всех увезли за пределы Израиля», — рассказывает женщина.

В настоящее время все в городе находятся по домам, потому что до сектора Газа всего 30 км и обстановка очень сложная.

«Утром они ворвались — 10 человек вошли в наш город. Помимо нашего города они еще оккупировали другие города (восемь городов)», — добавила жительница.

Большая часть боевиков были пойманы полицией Израиля, но двое террористов взяли в заложники семью и выехали из страны.

Территория Израиля утром 7 октября подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Кроме того, боевики проникли в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя палестинская группировка ХАМАС.

Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Израиль объявил о старте операции «Железные мечи».

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.