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СМИ предрекли компромисс Зеленского с РФ из-за сокращения помощи Запада

Sky News: Зеленский пойдет на компромисс с РФ из-за сокращения помощи Запада
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Фото: REUTERS/Juan Medina
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Президент Украины Владимир Зеленский не смог добиться от западных союзников достаточного финансирования, поэтому ему придется пойти на компромисс с РФ. Об этом пишет Sky News в субботу, 7 октября.

Телеканал указывает, что поддержка Украины стала отягощать страны Запада, которые сталкиваются с высокой инфляцией. В статье говорится, что сейчас западные союзники Киева обратили внимание на внутренние проблемы.

«Ситуация складывается таким образом, что напрашивается вопрос, а не идет ли речь о начале конца для Украины», — отмечает Sky News.

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Накануне, 5 октября, обозреватель издания The Telegraph Кон Кафлин написала, что поддержка Украины со стороны стран Запада с каждым днем ослабевает, так как они всё больше сомневаются в ее целесообразности. Он также уточнил, что в Вашингтоне сейчас ведутся политические споры между республиканцами и демократами по поводу бюджета администрации Байдена и помощи Киеву. Кроме того, по словам обозревателя, способность Великобритании продолжать оказывать поддержку Украине также подвергается сомнению.

В тот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что если поставки западного вооружения Украине прекратятся, она продержится неделю. Он отметил, что на Западе также кончаются боеприпасы. По его подсчетам, США производят 14 тыс. снарядов 155-го калибра, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) в день тратят до 5 тыс.

Тогда портал Business Insider со ссылкой на слова экс-директора аналитического отдела ЦРУ по России Джорджа Биба написал, что Путин оказался прав насчет усталости западных стран от постоянной военной и финансовой помощи Украине. По его словам, энтузиазм по поводу сохранения высокого уровня помощи ослабевает как в США, так и в Европе.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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