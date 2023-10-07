В ХАМАС заявили о начале освобождения Палестины

Битва, которую ХАМАС ведет с Израилем, является началом освобождения палестинских земель и народа, заявил 7 октября глава политбюро палестинского движения Исмаил Хания.

«Мы ведем бой <...>, который является началом освобождения нашей святыни (Иерусалима. — Ред.), наших территорий, нашего народа и наших заключенных из тюрем израильских оккупантов», — цитирует «РИА Новости» его обращение в эфире арабских телеканалов.

Также в ходе обращения Хания назвал правительство Израиля «фашистским» и отметил, что оно «перешло все границы».

7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. На фоне ситуации власти Израиля в центральной части страны ввели особое положение, а министр обороны Йоав Галант распорядился призвать на военную службу резервистов.

Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя палестинская группировка ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».