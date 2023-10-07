Журналист «Известий» из сектора Газа сообщил об обстановке на границе с Израилем
Армия Израиля перебросила военных в приграничную зону для участия в операции против ХАМАС. Об этом сообщил журналист «Известий» Ибрагим Исбайта из сектора Газа.
Он напомнил, что ранее по населенным пунктам в секторе Газа были нанесены многочисленные авиаудары.
Журналист обратил внимание на то, что это сильнейшее обострение конфронтации за всю историю противостояния двух сторон. В приграничной зоне развернулись полномасштабные боевые действия.
«Здесь то и дело звучат выстрелы. Улицы городов опустели — местные пытаются выбраться в безопасную зону или прячутся в бомбоубежищах», — указал Исбайта.
Ранее в этот день истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по военным структурам ХАМАС в двух многоэтажных зданиях в секторе Газа. Это стало ответом на массированный удар, которому подвергся Израиль со стороны Газы.
На фоне ситуации власти Израиля в центральной части страны ввели особое положение, а министр обороны Йоав Галант распорядился призвать на военную службу резервистов. Он заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».