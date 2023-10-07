Генсек ООН решительно осудил нападение ХАМАС на Израиль

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш самым решительным образом осудил нападение ХАМАС на города Израиля и призвал использовать дипломатические усилия для предотвращения дальнейшего обострения палестино-израильского конфликта. Об этом в субботу, 7 октября, сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь шокирован сообщениями об атаках на гражданских лиц и их похищениях из собственных домов», — говорится в заявлении Дюжаррика, опубликованном на сайте ООН.

Он также отметил, что в результате нападений погибло множество израильских граждан и сотни из них получили ранения.

Помимо этого Гутерриш также выразил соболезнования семьям погибших и подчеркнул необходимость достижения мира путем переговоров, добавил официальный представитель генсека.

7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. На фоне ситуации власти Израиля в центральной части страны ввели особое положение, а министр обороны Йоав Галант распорядился призвать на военную службу резервистов.

Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя палестинская группировка ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».