Источник назвал дату проведения заседания СБ ООН по ситуации вокруг сектора Газа

Заседание СБ ООН по ситуации вокруг сектора Газа состоится 8 октября в 22:00 в Нью-Йорке, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По его данным, заседание будет закрытым.

Постпредство РФ позднее в этот день подтвердило проведение заседания 8 октября. Об этом сообщил в своем Telegram-канале первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Утром в субботу территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. На фоне ситуации власти Израиля в центральной части страны ввели особое положение, а министр обороны Йоав Галант распорядился призвать на военную службу резервистов.

Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя палестинская группировка ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».

В данный момент жители израильского города Хайфа выстраиваются в очередь для добровольной сдачи крови для помощи раненым. Специальный пункт приема открылся в городе 7 октября.

На снятых кадрах видно значительное скопление людей и автомобилей вблизи района, где начал работу пункт забора крови. Обстановка на месте спокойная, также можно услышать звучащий через мегафон голос координатора очереди.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.