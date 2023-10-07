Bloomberg сообщило о возможных широких последствиях нападения ХАМАС на Израиль

Неожиданное нападение ХАМАС на Израиль приведет, скорее всего, к массированному военному возмездию в секторе Газа, а также более широким последствиям за пределами Ближнего Востока, написало 7 октября агентство Bloomberg.

Отмечается, что вспышка насилия произошла в «чувствительный» для израильской дипломатии момент слабости, о вероятном использовании которого врагами страны предупреждали аналитики.

В данной связи Bloomberg напоминает о переговорах страны с Саудовской Аравией и США на тему трехсторонней сделки, в рамках которой Вашингтон готов предложить Эр-Рияду гарантии безопасности в обмен на нормализацию саудо-израильских отношений. В то же время Израиль ведет переговоры с Турцией и рядом других стран, касающиеся экспорта газа в Европу наряду с азиатскими торговыми коридорами, отмечает агентство.

При этом Израиль пережил определенные политические потрясения, сделавшие его уязвимым. В апреле прошлого года он оказался на короткое время вовлечен в боевые действия одновременно на трех фронтах, а именно в секторе Газа, Ливане и Сирии, добавляет Bloomberg.

7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. На фоне ситуации власти Израиля в центральной части страны ввели особое положение, а министр обороны Йоав Галант распорядился призвать на военную службу резервистов.

Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя палестинская группировка ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».