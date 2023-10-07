Житель юга Израиля назвал напряженной ситуацию в стране

Обстановка на южной границе Израиля остается напряженной до сих пор: террористы захватили заложников, было убито несколько десятков человек. Раньше подобного рода атак никогда не было, сейчас это настоящая война, рассказал «Известиям» 7 октября житель юга Израиля.

«То, что сейчас происходит, никто этого не ожидал. Никаких не было предпосылок к этому совершенно», — сказал он.

В Израиле сегодня отмечается религиозный праздник Шабат, поэтому совершенно никто не ожидал ничего подобного. Все люди отдыхают дома с семьями.

«Сегодня мы проснулись в 6:30 утра от массированного ракетного обстрела. Был огроменный залп. Мы не менее 10 раз спускались в бронированную комнату, чтобы не попасть под обстрел», — рассказал местный житель.

То, что происходит, — это запланированная эскалация конфликта террористическими организациями, которые постоянно держат Израиль в напряжении терактами, угрозами. Мы, как население Израиля, живем в постоянном напряжении от них, подводит собеседник.

Утром в субботу территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. На фоне ситуации власти Израиля в центральной части страны ввели особое положение, а министр обороны Йоав Галант распорядился призвать на военную службу резервистов.

Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя палестинская группировка ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».

Позднее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что страна находится в состоянии войны и она одержит победу, а глава национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил о вводе чрезвычайного положения на всей территории страны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призывает палестинскую и израильскую стороны к немедленному прекращению огня, отказу от насилия, а также проявлению необходимой сдержанности.