Живущая в Израиле россиянка рассказала об атаке боевиков ХАМАС

Россиянка, живущая в городе Беэр-Шева в Израиле, в беседе с «Известиями» назвала очень сложной обстановку на фоне действий боевиков палестинской группировки ХАМАС.

По ее словам, жителям приходится прятаться в специальных бронированных комнатах.

«У нас последний обстрел был часа три назад. А с 6:30 утра было так конкретно над головами. У нас есть комнаты бронированные в квартирах, мы туда прячемся во время обстрелов», — рассказала она «Известиям».

Также россиянка обратила внимание на большое количество жертв среди мирного населения. Она назвала происходящее большой трагедией.

Также, по ее словам, жителям временно запрещено выходить на улицы.

Утром в субботу территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. На фоне ситуации власти Израиля в центральной части страны ввели особое положение, а министр обороны Йоав Галант распорядился призвать на военную службу резервистов.

Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя палестинская группировка ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».

Позднее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что страна находится в состоянии войны и она одержит победу, а глава национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил о вводе чрезвычайного положения на всей территории страны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призывает палестинскую и израильскую стороны к немедленному прекращению огня, отказу от насилия, а также проявлению необходимой сдержанности.