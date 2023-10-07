СМИ назвали нападение ХАМАС на Израиль провалом разведки страны

Внезапное нападение палестинских боевиков ХАМАС на Израиль запомнится на века как провал израильской разведки, сообщается в материале The Guardian от 7 октября.

«Израильская система наблюдения является самой передовой в мире, и, несмотря на все подготовки спецслужб, атака ХАМАС была пропущена», — сообщается в статье.

Журналисты назвали удивительным то, что наблюдение Израиля за палестинским обществом является очень интенсивным и агрессивным, мониторинг деятельности ХАМАС является одной из самых важных задач для силовых ведомств. Но это не отменяло постоянных проникновений боевиков на территорию Израиля на южных приграничных территориях.

Утром в субботу территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге еврейского государства. На фоне ситуации власти Израиля в центральной части страны ввели особое положение, а министр обороны Йоав Галант распорядился призвать на военную службу резервистов.

Ответственность за ракетный обстрел взяла на себя палестинская группировка ХАМАС. Израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи».

Позднее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что страна находится в состоянии войны и она одержит победу, а глава национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил о вводе чрезвычайного положения на всей территории страны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призывает палестинскую и израильскую стороны к немедленному прекращению огня, отказу от насилия, а также проявлению необходимой сдержанности.